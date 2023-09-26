جمعية كفيف ومعهد الإدارة العامة يوسعان إطار التعاون بينهما لخدمة المكفوفين

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في إطار تطوير الشراكة بين جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض (كفيف) ومعهد الإدارة العامة، زار المدير العام للمعهد الدكتور بندر السجان ووفده مقر الجمعية لبحث سبل التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بجانب تدريب المكفوفين وتوفير كل ما يلزم لاستقبالهم حضوريًا في المقر وعبر منصات التدريب الخاصة بالمعهد.
كما تتكفل الجمعية بتوفير المواد التعليمية بالطرق التي تمكن الكفيف من الاطلاع عليها،
بالإضافة إلى مجموعة من المشاركات المجتمعية التي ستعمل على تمتين الروابط التعاونية بين المعهد والجمعية.