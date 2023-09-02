جمهور الطائي يتمنى تعثر الفتح

يتمنى جمهور نادي الطائي، تعثر نادي الفتح اليوم وذلك عند مواجهته للنادي الأهلي بعد قليل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان فارس الشمال حقق فوزًا مهمًا أمس على حساب نادي أبها بهدف دون رد، ليتواجد الفريق في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن نادي الفتح صاحب المركز الـ 11.

خسارة الأهلي لا تساعد الطائي

فوز الفتح على الأهلي يعني صعود الفتح إلى المركز الخامس، مما يعني هبوط نادي الطائي إلى المركز الـ 11 وهو مالا تتمناه جماهير فارس الشمال.

وفي مباراة فارس الشمال ضد أبها، كان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب الروماني أندريه كورديا في إحراز الهدف الوحيد لفارس الشمال في الدقيقة الـ 83.

الأهلي والفتح

وفي سياق آخر، يرغب الأهلي في نيل النقاط الثلاث بمباراة الفتح، والوصول للنقطة الـ 15 ليكون الراقي قد نجح وللمرة الأولى في تاريخه في الفوز بأول 5 مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين منذ تطبيقه في عام 2008.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 12 نقطة.

ويسعى الراقي لاستغلال خسارة الاتحاد أمام الهلال بالأمس، وتجمد رصيده عند12 نقطة، والفوز في مباراة الفتح ضد الأهلي اليوم، لخطف صدارة دوري روشن السعودي من الأزرق صاحب الـ13 نقطة.