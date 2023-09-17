جمهور الهلال يتمنى مشاركة محمد العويس آسيويًا

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أعربت الجماهير الهلالية عن تمنياتها بمشاركة حارس المرمى محمد العويس خلال مباريات الفريق الأول لكرة القدم في المباريات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وأسفرت بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2023\ 2024 عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الرابعة، التي تضم كلًا من؛ ناساجي الإيراني مومباي الهندي ونافباهور الأوزبكي.
ووجه الإعلامي حمد الصويلحي تساؤلًا للجماهير عبر حسابه على منصة “إكس”، وقال: “لو كان القرار بيدك.. هل تشارك بمحمد العويس آسيويًا والاستفادة من خانة أجنبي في الملعب.. أو تشارك بالمغربي ياسين بونو؟”.
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الصويلحي، وقال الصحافي عايد العليوي: “العويس”، وعلق عبدالله قائلًا: “محمد العويس.. والخيارات للأجانب نيمار، ميتروفيتش، روبن نيفيز، سافيتش ومالكوم”.
وعلق فواز البقعاوي، قائلًا: “أتمنى كل مباريات المجموعة نريح ياسين وكوليبالي للدوري وللأدوار الإقصائية، أما دور المجموعات نيمار، ميتروفيتش، روبن نيفيز، سافيتش ومالكوم”.
وكتب محمد بن حمد: “أتمنى محمد العويس.. منها نكسب ثقة الحارس البديل ومنها نستفيد من خانة بالوسط أو الهجوم، نيفيز، سافيتش، مالكوم، نيمار وميتروفيتش.. وممكن حتى تتنازل عن نيفيز أو سافيتش بمشاركة كنو أو سلمان، وتستفيد من ميشايل كورقة مهمة في الشوط الثاني لو صعبت الأمور”.