شراكة لإنشاء مشروع سياحي جبلي في الباحة معبد تحت الماء في الإسكندرية سالم الدوسري: نادي الهلال يُعاني من ضغط المباريات البنتاجون يوافق على صفقة بيع سلاح محتملة لـ السعودية بـ 500 مليون دولار بولندا لن تنقل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا مباني البحرين تتوشح باللون الأخضر احتفالًا باليوم الوطني السعودي جهاز جديد يغني عن حقن الإنسولين لمرضى السكري معدل الوفيات بالصواعق في جازان الأعلى بالسعودية وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال طفلة مسلسل الكبير أوي ليلى عدنان تحتفل بزفافها
تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من ابتكار جهاز جديد قابل للزرع، قد يغني قريبًا عن حقن الإنسولين لمرضى السكري من النوع الأول، وفقًا لما نشرته ديلي ميل.
وبحسب ديلي ميل، طور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازًا ينتج كمية لا نهاية لها من الأوكسجين، لحقن مريض السكري بالخلايا الحيوية المنتجة للإنسولين.
ويتمتع الجهاز بالقدرة على القضاء على حاجة مرضى السكري لمراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار وحقن أنفسهم بالإنسولين.
كما يلغي النظام الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، حتى لا تهاجم الخلايا المزروعة.
ويقول العلماء: إنه يمكن أيضًا تكييفه لعلاج أمراض أخرى تتطلب توصيلًا متكررًا للبروتينات.