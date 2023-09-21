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يمكن تكييفه لعلاج أمراض أخرى

جهاز جديد يغني عن حقن الإنسولين لمرضى السكري

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
جهاز جديد يغني عن حقن الإنسولين لمرضى السكري
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق من العلماء الأمريكيين من ابتكار جهاز جديد قابل للزرع، قد يغني قريبًا عن حقن الإنسولين لمرضى السكري من النوع الأول، وفقًا لما نشرته ديلي ميل.

طريقة عمل الجهاز

وبحسب ديلي ميل، طور العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جهازًا ينتج كمية لا نهاية لها من الأوكسجين، لحقن مريض السكري بالخلايا الحيوية المنتجة للإنسولين.

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ويتمتع الجهاز بالقدرة على القضاء على حاجة مرضى السكري لمراقبة مستويات السكر في الدم باستمرار وحقن أنفسهم بالإنسولين.

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يمكن تكييفه لعلاج أمراض أخرى

كما يلغي النظام الحاجة إلى الأدوية المثبطة للمناعة، حتى لا تهاجم الخلايا المزروعة.

ويقول العلماء: إنه يمكن أيضًا تكييفه لعلاج أمراض أخرى تتطلب توصيلًا متكررًا للبروتينات.

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