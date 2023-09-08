جهود الأمن في تنظيم المصلين خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام

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وثق مقطع فيديو جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بـ المسجد الحرام خلال أداء صلاة الجمعة.
وبين مقطع الفيديو الذي نشره الأمن العام عبر منصة إكس، عددًا من رجال الأمن بمحيط باب الملك فهد بالمسجد الحرام، وهو يوجهون المصلين وينظمون دخولهم لأداء الصلاة بينما قدم عدد آخر الإرشادات للأطفال وكبار السن داخل المسجد الحرام.
وحثت وزارة الحج والعمرة في وقت سابق، زوار المسجد الحرام، على ضرورة مراعاة 5 آداب عند زيارته.
وقالت الوزارة، في منشور عبر منصة إكس: إن زيارة المسجد الحرام تتطلب التطيب وارتداء أحسن الثياب، ذكر دعاء دخول المسجد والمحافظة على السكينة والوقار وتقديم الرجل اليمنى عند الدخول، والمحافظة على نظافة وطهارة المسجد.
🎥 | جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنظيم وإدارة المصلين بـ #المسجد_الحرام لصلاة الجمعة. pic.twitter.com/ywCtbDNfnT
— الأمن العام (@security_gov) September 8, 2023