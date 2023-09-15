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تزامنًا مع استضافة الرياض للمكون اليمني الحوثي

جهود سعودية متواصلة لدعم الحل السياسي وتحقيق تطلعات اليمنيين

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
جهود سعودية متواصلة لدعم الحل السياسي وتحقيق تطلعات اليمنيين
المواطن - فريق التحرير

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تسعى القيادة السعودية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، يحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها للانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم.

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جهود متواصلة للحل السياسي

وفي إطار دعم السعودية للجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن، قام وفد سعودي بزيارة صنعاء في شهر إبريل من العام الحالي، لبحث سبل حل القضايا الخلافية والتوصل إلى إيقاف إطلاق نار دائم.

واستمرارًا لجهود المملكة التاريخية في تشجيع الحوار مع جميع المكونات اليمنية، ستستضيف وفدًا يمثل المكون اليمني الحوثي بهدف استكمال المباحثات الرامية لإيجاد حل سياسي شامل والانتقال باليمن من مرحلة النزاعات، الى مرحلة يسودها الاستقرار والتنمية والإعمار.

يأتي ذلك في سياق، دعم السعودية الدائم للحل السياسي في اليمن، والذي لا يمكن تحقيقه إلا بتوافق المكونات اليمنية، ومن ثم فنجاح ذلك يعد انتصارًا للحكومة الشرعية والتحالف، ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة في اليمن في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة.

دعم السعودية للمجلس القيادي

ومع المساعي المستمرة لحل الأزمة اليمنية، أكدت السعودية عدم تخليها عن دعم المجلس القيادي وجميع مكوناته في ضوء ما تحقق من منجزات بعد تشكيله، هذا عكسه تأكيدات وزير الدفاع خالد بن سلمان بشأن استمرار المملكة في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اتصاله برئيس مجلس القيادة اليمني هذا الأسبوع، معلنًا بذلك حرص المملكة الدائم على دعم كافة الجهود للتوصل إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، يُحقق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

وتسعى المملكة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، لتحقيق آمال وتطلعات الشعب اليمني في السلام والتنمية والازدهار وتقديم الأولويات الاقتصادية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل.

 

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