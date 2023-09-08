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بعد التعاقد معه هذا الصيف

جواو بيدرو يصل بريدة لبدء مشواره مع التعاون

الجمعة ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٣ مساءً
جواو بيدرو يصل بريدة لبدء مشواره مع التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يستعد النجم البرازيلي جواو بيدرو، لبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، بعد الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جواو بيدرو في بريدة

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من وصول جواو بيدرو إلى بريدة، صباح اليوم الجمعة، على أن يلتحق بالتدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم مساء.

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جواو بيدرو
جانب من وصول بيدرو – المصدر @AltaawounFC

وكان نادي التعاون برئاسة سعود الرشودي، قد أنهى مؤخرًا إجراءات التعاقد مع جواو بيدرو لمدة موسمين حتى عام 2025، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي.

وانضم جواو بيدرو إلى صفوف الوحدة في يوليو عام 2021، قادمًا من الظفرة الإماراتي، وشارك معه في 64 مباراة، وساهم في تسجيل 41 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 35 مرة، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

 

جواو بيدرو
بيدرو بعد توقيع العقود – المصدر @AltaawounFC

التعاون بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ التعاون منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث تجنب الخسارة قبل فترة التوقف الدولي الحالية، ونجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وتعادل في لقاء وحيد.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الفتح بنتيجة 1\1، قبل أن يحقق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن السعودي أمام كل من النصر 2\0، أبها والأخدود بهدف نظيف، والوحدة بنتيجة 4\1.

نادي التعاون
لاعبو الفريق – المصدر @AltaawounFC

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