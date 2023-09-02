جواو فيليكس: كنت أحلم باللعب في برشلونة

أبدى النجم البرتغالي جواو فيليكس، سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مؤكدًا أنه كان يحلم بارتداء قميصه.

برشلونة يحسم الصفقة

وأعلن نادي أتلتيكو مدريد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023\ 2024، عن تمديد عقد جواو فيليكس لمدة موسمين إضافيين، وانضمامه إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

جواو فيليكس يُحقق حلمه

وقال فيليكس خلال مؤتمر تقديمه، اليوم السبت: “الجميع يعرف مدى سعادتي بالتواجد في برشلونة.. كنت أحلم منذ الصغر باللعب في برشلونة، أنا هنا للمساعدة من أجل تقديم موسم رائع”.

وأضاف جواو فيليكس: “إنه شعور فريد من نوعه، كنت دائمًا أبحث عن الفرصة للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة منذ فترة طويلة”.

واختتم فيليكس تصريحاته قائلًا: “كنت دائما أشاهد مباريات برشلونة في منزلي وكنت دائما من محبيه، أنا متحمس للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكننا نسير خطوة بخطوة”.

وكان جواو فيليكس قد خرج من حسابات المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، ولذلك كان من الضروري رحيله بدلًا من جلوسه على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم.

برشلونة يُلاقي أوساسونا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره أوساسونا، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.