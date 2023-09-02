جواو كانسيلو: برشلونة كان دائمًا نادي أحلامي

أعرب النجم البرتغالي جواو كانسيلو، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي، مؤكدًا أنه حقق حلمه.

جواو كانسيلو ينضم لبرشلونة

وأعلن مانشستر سيتي عن رحيل جواو كانسيلو إلى برشلونة في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيُمثل الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، بدون تضمن العقد لبند خيار الشراء.

كانسيلو يُحقق حلمه

وقال كانسيلو: “إنه حلم تحقق؛ أود أن أشكر عائلتي ووكلائي ووالدتي، التي هي في الجنة الآن، برشلونة كان دائمًا نادي أحلامي. من يعرفني يعلم أن جميع من كنت أعتبرهم أساطير قد لعبوا هنا”.

وواصل جواو كانسيلو تصريحاته خلال مؤتمر تقديمه، اليوم السبت: “آمل أن نتمكن من الفوز بالبطولات لأن هذا النادي يطمح لها دائمًا، وأحب هذا الضغط، وأعرف بعض زملائي وأجدهم مجموعة رائعة”.

وفي نفس السياق، قال رئيس برشلونة، خوان لابورتا: “كانسيلو خبير كظهير أيمن.. الجميع كانوا يتمنون وجوده في برشلونة، نظرًا لأن لديه الكثير من الخبرة على الرغم من صغر سنه”.

واختتم رئيس نادي برشلونة تصريحاته قائلًا: “واجهنا العديد من العقبات في طريق وصول جواو كانسيلو، ويمكننا الطموح بالفوز بكل شيء”.