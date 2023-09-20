جوجل يصبح أداة لاكتشاف الطفرات الجينية الضارة في البشر

نجح الباحثون لدى شركة جوجل ديب مايند، في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطفرات الجينية الضارة في أجسام البشر، في أحدث مثال على دور التكنولوجيا الناشئة في تسريع تشخيص الأمراض الناجمة عن التغيرات الجينية.

أداة جوجل لتحديد الطفرات الخطأ

وبحسب ما نشرته الشركة في مجلة “ساينس” العلمية، فإن أداة ألفا ميسينس قيمت جميع الطفرات الخطأ البالغ عددها 71 مليونًا، والتي يتغير فيها حرف واحد من الشفرة الوراثية البشرية.

ومن بين الحالات الخاضعة للتقييم، حددت الأداة عبر جوجل 32% منها على أنها تغيرات مسببة للأمراض، و57% منها على أنها تغيرات حميدة، والباقي غير مؤكد.

مكافحة أمراض البشر

وقال زيجا أفسيك، الباحث في المشروع الذي يقع مقره في المكتب الرئيسي لشركة “ديب مايند” في لندن: إن تجارب الكشف عن الطفرات المسببة للأمراض مكلفة وشاقة.

وأضاف: “كل بروتين فريد من نوعه، ويجب تصميم كل تجربة بشكل منفصل، الأمر الذي قد يستغرق شهورًا، لكن باستخدام تنبؤات الذكاء الاصطناعي، يمكن للباحثين الحصول على معاينة لنتائج آلاف البروتينات في المرة الواحدة”