Icon

إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري Icon ليبيا تنفي إخلاء مدينة درنة Icon باريس سان جيرمان يهزم بوروسيا دورتموند بهدفين Icon الدولار الأمريكي يواصل مكاسبه القوية في الأسابيع الأخيرة Icon الأمن العام: احذر من أشخاص يغرونك بربح جوائز مالية Icon حسابات تدعي الطب وتنصح الحوامل بعصير تنظيف الكبد! Icon خماسية لـ برشلونة ضد أنتويرب في دوري أبطال أوروبا Icon ليبيا تنفي منع دخول فريق أممي لدرنة Icon جوجل يصبح أداة لاكتشاف الطفرات الجينية الضارة في البشر Icon محمد قاسم رجل مباراة النصر ضد بيرسبوليس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي

جوجل يصبح أداة لاكتشاف الطفرات الجينية الضارة في البشر

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ صباحاً
جوجل يصبح أداة لاكتشاف الطفرات الجينية الضارة في البشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح الباحثون لدى شركة جوجل ديب مايند، في استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطفرات الجينية الضارة في أجسام البشر، في أحدث مثال على دور التكنولوجيا الناشئة في تسريع تشخيص الأمراض الناجمة عن التغيرات الجينية.

أداة جوجل لتحديد الطفرات الخطأ

وبحسب ما نشرته الشركة في مجلة “ساينس” العلمية، فإن أداة ألفا ميسينس قيمت جميع الطفرات الخطأ البالغ عددها 71 مليونًا، والتي يتغير فيها حرف واحد من الشفرة الوراثية البشرية.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 68 نقطة

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 68 نقطة

رسالة وليد الفراج للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا

رسالة وليد الفراج للأندية السعودية المشاركة في دوري أبطال آسيا

ومن بين الحالات الخاضعة للتقييم، حددت الأداة عبر جوجل 32% منها على أنها تغيرات مسببة للأمراض، و57% منها على أنها تغيرات حميدة، والباقي غير مؤكد.

مكافحة أمراض البشر

وقال زيجا أفسيك، الباحث في المشروع الذي يقع مقره في المكتب الرئيسي لشركة “ديب مايند” في لندن: إن تجارب الكشف عن الطفرات المسببة للأمراض مكلفة وشاقة.

وأضاف: “كل بروتين فريد من نوعه، ويجب تصميم كل تجربة بشكل منفصل، الأمر الذي قد يستغرق شهورًا، لكن باستخدام تنبؤات الذكاء الاصطناعي، يمكن للباحثين الحصول على معاينة لنتائج آلاف البروتينات في المرة الواحدة”

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن
صحة وطب‎

سعود الطبية: يمكن استخدام قطرة العين للأذن

صحة وطب‎
مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية
العالم

مصرع 3 عسكريين باكستانيين جراء تحطم مروحية

العالم
أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا وبهاءً
السعودية اليوم

أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: السعودية ملتزمة بمواجهة تهديدات...

السعودية اليوم
أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون
الرياضة

أرقام جواو بيدرو المنضم حديثًا لـ التعاون

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6
الرياضة

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة الـ6

الرياضة
مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم
السوق

مجلس إدارة “قمة السعودية للتجارة” يوصي بتجزئة...

السوق