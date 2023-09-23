جولات مكثفة على المنشآت للرقابة على تخفيضات اليوم الوطني

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نفذت وزارة التجارة 9,382 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق السعودية، للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 93.
وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك، كما تم إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.
يذكر أن الوزارة حثت المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح “الباركود” الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات، التي تشمل “نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة.
جولات ميدانية مكثفة في كافة مناطق المملكة للرقابة على عروض وتخفيضات #اليوم_الوطني_السعودي_93 🇸🇦 pic.twitter.com/c7XDJdk5MT
— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 23, 2023