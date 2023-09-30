جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب

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قام الأمير الشاعر الكبير بدر بن عبدالمحسن، والأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بجولة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، وسط إقبال كبير من محبيهما.
وحل الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ضيفًا أمس الجمعة، على الندوة الحوارية “أسئلة الشعر والفن”، ضمن فعاليات معرض الرياض للكتاب.
فيما دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، جناح مؤسسة التراث غير الربحية في معرض الرياض الدولي للكتاب، مؤكدًا أن مؤسسة التراث غير الربحية تعيش رحلة تطور مستمر منذ تأسيسها قبل 27 عامًا.
وأظهر مقطع فيديو لحظة لقاء الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير سلطان بن سلمان في معرض الكتاب بالرياض، بالأحضان، وبدا على وجوههما علامات السعادة بهذا اللقاء، متجولين بالمعرض وسط حضور كثيف.
وتفاعل مع الفيديو عدد من رواد منصة إكس، حيث قال صاحب حساب الفيصل “الله يطول في أعمارهما ويمتعهما بالصحة والعافية”. وأضاف طراد الخليفة “البدر أسطورة شعرية.. له كثير من الصور الشعرية الخرافية الجميلة”.
من جانبه، نشر جابر القرني صورة له مع الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير سلطان بن سلمان في معرض الكتاب بالرياض.
وعلق بالقول “تشرفت الليلة بلقاء قامتين من قامات الوطن: الأمير الشاعر الكبير بدر بن عبدالمحسن، والأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين”.
وأضاف “تربطني برائد الشعر ورائد الفضاء علاقة طويلة ومتجددة أعتز بها كثيراً، وسمعت منهما ما أسعدني وما أثقل كاهلي من ثناء أنا دونه بلا شك، لكن الكرام النبلاء لا حدّ لكرمهم ووفائهم”.