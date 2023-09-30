Icon

4046 يتيمًا في حفر الباطن بلا كفالة كسوة Icon جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب Icon ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام مباريات الجولة الثامنة Icon ضمك يبتعد عن منطقة الهبوط بثنائية في الخليج Icon عبدالمجيد عبدالله يخطف القلوب في مهرجان لحن المملكة Icon لا أهداف في مباراة الأهلي والاتفاق Icon الميزانية السعودية 2024.. الإيرادات 1,172 مليار ريال والنفقات 1,251 مليار ريال Icon يوسف مسرحي تحدى إيقافه 4 سنوات وتُوج بذهبيته الأخيرة آسيويًا Icon أوبك بقيادة السعودية تنجح استراتيجية تخفيضات النفط Icon بايرن ميونخ ينجو من الخسارة أمام لايبزيج بالتعادل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط إقبال من محبيهما

جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
جولة مميزة لـ بدر بن عبدالمحسن وسلطان بن سلمان في معرض الكتاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قام الأمير الشاعر الكبير بدر بن عبدالمحسن، والأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بجولة  في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، وسط إقبال كبير من محبيهما.

وحل الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، ضيفًا أمس الجمعة، على الندوة الحوارية “أسئلة الشعر والفن”، ضمن فعاليات معرض الرياض للكتاب.

قد يهمّك أيضاً
البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح

البرق ينطلق من السحب إلى الأرض والعكس صحيح

سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد الشباب

سلفادوري يقود مباراة الهلال ضد الشباب

فيما دشن الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، جناح مؤسسة التراث غير الربحية في معرض الرياض الدولي للكتاب، مؤكدًا أن مؤسسة التراث غير الربحية تعيش رحلة تطور مستمر منذ تأسيسها قبل 27 عامًا.

لقاء البدر وسلطان

وأظهر مقطع فيديو لحظة لقاء الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير سلطان بن سلمان في معرض الكتاب بالرياض، بالأحضان، وبدا على وجوههما علامات السعادة بهذا اللقاء، متجولين بالمعرض وسط حضور كثيف.

وتفاعل مع الفيديو عدد من رواد منصة إكس، حيث قال صاحب حساب الفيصل “الله يطول في أعمارهما ويمتعهما بالصحة والعافية”. وأضاف طراد الخليفة “البدر أسطورة شعرية.. له كثير من الصور الشعرية الخرافية الجميلة”.

الكرام النبلاء

من جانبه، نشر جابر القرني صورة له مع الأمير بدر بن عبدالمحسن والأمير سلطان بن سلمان في معرض الكتاب بالرياض.

وعلق بالقول “تشرفت الليلة بلقاء قامتين من قامات الوطن: الأمير الشاعر الكبير بدر بن عبدالمحسن، والأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين”.

وأضاف “تربطني برائد الشعر ورائد الفضاء علاقة طويلة ومتجددة أعتز بها كثيراً، وسمعت منهما ما أسعدني وما أثقل كاهلي من ثناء أنا دونه بلا شك، لكن الكرام النبلاء لا حدّ لكرمهم ووفائهم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن