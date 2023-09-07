جون تيري ينافس مدرب ميسي السابق على تدريب الشباب

دخل الإنجليزي جون تيري نجم تشيلسي الإنجليزي السابق في منافسة مع الفرنسي كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق لتدريب نادي الشباب في الفترة المقبلة.

وكان نادي الشباب أعلن أمس الخميس عن إقالة المدرب الهولندي مارسيل كايزر بسبب سوء النتائج.

وتشير التقارير إلى أن جون تيري سيجد منافسة قوية من جالتييه لتدريب الليث في الفترة المقبلة.

مسيرة جون تيري

ويملك تيري صاحب الـ 42 عامًا خبرة تدريبية مع نادي أستون فيلا وليستر سيتي الإنجليزيين كمساعد مدرب.

وبعد إقالة كايزر، قال نادي الشباب في بيان له: “أعلنت إدارة نادي الشباب المكلفة عن إنهاء عقد المدرب كايزر وجهازه الفني بالتراضي كما كلفت الإدارة، المدرب الأرجنتيني خوان براون وجهازه الفني بتولي مهمة الإشراف على تدريب الفريق الكروي الأول.

وكان كايزر تولى مهمة تدريب الشباب يوم 27 يوليو الماضي، كما سبق له تدريب أندية أياكس أمستردام الهولندي في عام 2017 وتدريب نادي الجزيرة الإماراتي على مرتين حيث كانت الأولى في عام 2018 والثانية من 2019 إلى عام 2023، بينما تولى تدريب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي في موسم 2018/ 2019.

كما تولى مسؤولية تدريب الفريق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي أُقيمت في السعودية في أغسطس الماضي.

ولم يحقق نادي الشباب حتى الآن أي فوز في دوري روشن حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مباراتين بعد مرور 5 جولات.