جو بايدن: ديمقراطيتنا في خطر

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مؤتمر صحفي اليوم، أن دونالد ترامب حاول تقويض الدستور والمؤسسات الحكومية الأمريكية، وأضاف بايدن أن دونالد ترامب يعتقد أنه فوق القانون.
وأكمل بايدن أنه لا مكان أبدًا للعنف السياسي والكراهية أو التحريض عليهما، موضحًا أنه علينا الصمود وعدم التقاعس والقيام بدورنا التاريخي في الحفاظ على النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة، كما يتعين علينا التنديد بالعنف وليس الاحتفاء به.
وأكد بايدن أن الديمقراطية تتطلب إشراك الجميع وأنها ستموت عندما يتوقف الناس عن الدفاع عنها ويلتزمون الصمت إزاء انتهاكها، وأردف بايدن أنه يجب قبول نتائج الانتخابات بغض النظر عن الانتماء الحزبي سواء عند الفوز أو الخسارة.
واختتم بايدن أن هناك حركة متطرفة لا تشاركنا معتقداتنا الأساسية وهي تتألف من متشددين من الحزب الجمهوري.