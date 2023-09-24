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ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين

جيرارد يسعى لمواصلة التألق في مباراة الاتفاق ضد جدة

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٢ مساءً
جيرارد يسعى لمواصلة التألق في مباراة الاتفاق ضد جدة
المواطن - فريق التحرير

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يأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، مواصلة التألق وقيادة فارس الدهناء لتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد جدة اليوم.

مباراة الاتفاق ضد جدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد جدة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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مباراة الاتفاق ضد جدة
موعد المباراة – المصدر @Ettifaq

جيرارد يطمح لمواصلة التألق

ويدخل فارس الدهناء مباراة الاتفاق ضد جدة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق تحت قيادة ستيفن جيرارد في دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مرة والخسارة في لقاء.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

ويعول ستيفن جيرارد على خبرات لاعبيه لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد جدة اليوم، وفي مقدمتهم جورادن هندرسون وموسى ديمبيلي، حيث يُقدمان أداء لافتًا مع فارس الدهناء.

على الجانب الآخر، لم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة بالمستوى المتوقع في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، من الفوز مرتين، والتعادل مرة وخسر 3 لقاءات.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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