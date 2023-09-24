جيرارد يسعى لمواصلة التألق في مباراة الاتفاق ضد جدة

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يأمل المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، مواصلة التألق وقيادة فارس الدهناء لتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد جدة اليوم.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتفاق ضد جدة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويدخل فارس الدهناء مباراة الاتفاق ضد جدة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد المستوى المميز الذي يُقدمه الفريق تحت قيادة ستيفن جيرارد في دوري روشن السعودي، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل مميز في دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 16 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل مرة والخسارة في لقاء.
ويعول ستيفن جيرارد على خبرات لاعبيه لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في مباراة الاتفاق ضد جدة اليوم، وفي مقدمتهم جورادن هندرسون وموسى ديمبيلي، حيث يُقدمان أداء لافتًا مع فارس الدهناء.
على الجانب الآخر، لم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة بالمستوى المتوقع في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 7 نقاط، من الفوز مرتين، والتعادل مرة وخسر 3 لقاءات.