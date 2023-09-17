جيسوس: نسعى للفوز في مواجهة الغد وغياب الدوسري مؤثر

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أعرب المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس عن تمنياته بتحقيق انطلاقة قوية في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة نافباخور الأوزبكي.
وقال جيسوس: “غداً افتتاحية لقاءاتنا في دوري أبطال آسيا، لذلك سنعمل على تحقيق الانتصار، رغم أننا لم نحظ بأيام كافية للاستعداد، ونعد الجماهير بأن نقدم في المباريات المقبلة نفس الجودة التي قدمناها في لقاء الرياض”.
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة نافباخور الأوزبكي: “المسؤولية كبيرة علينا لأن الهلال حقق البطولة الآسيوية أكثر من مرة في الأعوام القريبة الماضية، لذلك سنعمل جاهدين للسعي نحو اللقب”.
وتابع جيسوس: “بعد نهاية مران اليوم سنحدد أسماء الخماسي الأجنبي الذين سيشارك في المواجهة، وأمر إيجابي في البطولة الآسيوية أن يكون بمقدور كل مدرب استبدال اللاعبين الأجانب قبل كل مباراة”.
وواصل المدرب البرتغالي حديثه قائلًا: “برأيي يجب أن يتم النظر في مسألة مشاركة 5 لاعبين أجانب فقط في دوري أبطال آسيا، ويصبح بإمكان كل الفرق المشاركة بجميع المحترفين الأجانب”.
وأردف جيسوس، قائلًا: “غياب سالم الدوسري سيؤثر علينا، لأنه وصل لمستوى عال على مستوى صناعة وتسجيل الأهداف، لكن من سيعوضه سيكون بأتم الجاهزية”.
وبشأن النجم البرازيلي، قال المدرب البرتغالي: “نيمار يملك جودة كبيرة، وهو لاعب مميز على مستوى العالم، لديه بعض الآلام العضلية، لكن سنتأكد الليلة إذا كان باستطاعته المشاركة غداً أم لا”.