جيسوس يتسبب في غضب الجماهير من الإدارة

أبدت الجماهير الهلالية استياءها من تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم مع المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، مطالبة الإدارة بسرعة إقالته من منصبه.

تذبذب نتائج الهلال

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تذبذب النتائج مؤخرًا، حيث تعادل على ملعبه ووسط جماهيره أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، قبل أن يسقط في فخ التعادل ضد ضمك بدوري روشن السعودي.

الجمهور يُطالب برحيل جيسوس

وأعربت الجماهير عن استغرابها من استمرار جيسوس في منصبه حتى الآن، ووجهت انتقادات قوية للإدارة، ليصبح هاشتاق “طرد المدرب”، ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة.

وقال عزوز: “هل تنتظرون الفريق يخرج من جميع منافساته وبعدها تقررون تقيلونه بعد ما يضيع عليك الموسم؟.. أنقذوا الفريق من جيسوس، أنقذوا الفريق من الكارثة القادمة، كل دقيقه تتأخرون فيها باتخاذ القرار أنتم تتحملون عواقبها بالكامل!”.

ونشر كونان الهلالي صورتين لرئيسي النادي السابقين، الأمير عبدالرحمن بن مساعد والأمير محمد بن فيصل، وقال: “في عهدهم قرار الإقالة من أبسط القرارات.. شجاعة.. قوة.. شخصية، تمنيت تواجد أحدهم في الفترة الحالية أقسم بالله المدرب ما يجلس ساعة بعد مباراة أمس”.

وكتب أسامة: “عودته كارثة.. استمراره كارثة أكبر.. سرطان في النادي يضرب النجوم في بعضهم ويقلل منهم .. مدرب متصنع ولا يناسب الهلال .. بقاؤه كارثة وضياع للموسم”.

وعلق سعد العصيمي قائلًا: “ماذا تنتظرون؟.. هل ستمنحونه فرصة؟، لا تكررون أخطاءكم مثل خطأ تأخير إقالة جارديم في الأخير طلع كلام الجمهور وقت جارديم هو الصح.. استمرار خيسوس للآن هو مضيعه للوقت.. استمرار جيسوس هو يعني خسارة موسم كامل”.