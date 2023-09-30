وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.85 ريال للجرام حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم وظائف شاغرة لدى شركة تيتكو أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 5 مناطق وظائف شاغرة لدى مركز زراعة الأعضاء وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي فوز ثمين لـ برشلونة ضد إشبيلية سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي
أثار خبر وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي وابنته، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن بين المعلقين، بعد تعرضه لحادث سير مروع أنهى حياته هو وطفلته في الجموم.
وأعلن صانع المحتوى ثنيان خالد خبر الوفاة أمس الخميس عبر مواقع التواصل، داعيًا له بالرحمة، وبعدها بساعات تصدرت صورة ابنة السهيمي المشهد، بعد أن لفظت أنفاسها متأثرة بالحادث.
وكان مقطع مصور للحادث وثق لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروّع جرّاء فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها.
السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على “سناب شات”، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز، وتزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة.