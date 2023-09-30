Icon

وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.85 ريال للجرام Icon حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم Icon وظائف شاغرة لدى شركة تيتكو Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 5 مناطق Icon وظائف شاغرة لدى مركز زراعة الأعضاء Icon وظائف صحية شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon فوز ثمين لـ برشلونة ضد إشبيلية Icon سقوط عدد كبير من الجرحى في حادثة تصادم قطارين بإسكتلندا Icon تركي الغامدي: كان يجب طرد علي البليهي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
اشتهر بمحتواه المميز

حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ صباحاً
حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار خبر وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي وابنته، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن بين المعلقين، بعد تعرضه لحادث سير مروع أنهى حياته هو وطفلته في الجموم.

توفت ابنته بعده بساعات

وأعلن صانع المحتوى ثنيان خالد خبر الوفاة أمس الخميس عبر مواقع التواصل، داعيًا له بالرحمة، وبعدها بساعات تصدرت صورة ابنة السهيمي المشهد، بعد أن لفظت أنفاسها متأثرة بالحادث.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن

وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن

العروض الجوية والعسكرية تزين احتفالات اليوم الوطني في جازان

العروض الجوية والعسكرية تزين احتفالات اليوم الوطني في جازان

وكان مقطع مصور للحادث وثق لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروّع جرّاء فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها.

من هو السهيمي؟

السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على “سناب شات”، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز، وتزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يرأس وفد السعودية في اجتماع مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون
السعودية اليوم

الفريق البسامي يرأس وفد السعودية في اجتماع...

السعودية اليوم
منتخب السعودية الـ57 عالميًا
الرياضة

منتخب السعودية الـ57 عالميًا

الرياضة
ترامب يواجه اتهامًا جديدًا يتعلق بثروته الضخمة
العالم

ترامب يواجه اتهامًا جديدًا يتعلق بثروته الضخمة

العالم
المحميات الملكية.. من عبء على خزينة الدولة إلى مصدر دخل قومي
السعودية اليوم

المحميات الملكية.. من عبء على خزينة الدولة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة الـ77 + الصين
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يصل كوبا للمشاركة بقمة...

السعودية اليوم
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري
العالم

بوتين يوقع مرسومًا بشأن التجنيد الإجباري

العالم
المنتخب السعودي يُغادر إلى نيوكاسل
آخر الاخبار

المنتخب السعودي يُغادر إلى نيوكاسل

آخر الاخبار