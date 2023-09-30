حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم

أثار خبر وفاة اليوتيوبر إبراهيم السهيمي وابنته، الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحزن بين المعلقين، بعد تعرضه لحادث سير مروع أنهى حياته هو وطفلته في الجموم.

توفت ابنته بعده بساعات

وأعلن صانع المحتوى ثنيان خالد خبر الوفاة أمس الخميس عبر مواقع التواصل، داعيًا له بالرحمة، وبعدها بساعات تصدرت صورة ابنة السهيمي المشهد، بعد أن لفظت أنفاسها متأثرة بالحادث.

وكان مقطع مصور للحادث وثق لحظة اصطدام سيارتين بشكل مروّع جرّاء فقدان إحداهما السيطرة والانحراف عن مسارها.

من هو السهيمي؟

السهيمي كان أحد أبرز أعضاء مجموعة المدوّن ثنيان خالد على “سناب شات”، واشتهر بشكل واسع بفضل محتواه المميز، وتزوج قبل سنتين فقط، ورزق بطفلة وحيدة.