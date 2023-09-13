حارس التعاون يتصدر قائمة مميزة

يُقدم حارس المرمى البرازيلي مايلسون مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ليتصدر قائمة مميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

مايلسون يتألق

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن مايلسون أقل حراس المرمى في معدل استقبال الأهداف، حيث يستقبل هدفًا بمعدل كل 225 دقيقة لعب.

وشارك مايلسون في 5 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي، واهتزت شباكه مرتين فقط، وقام بـ11 تصديًا، ليلعب دورًا بارزًا في عدم خسارته هذا الموسم.

التعاون يواجه الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الأهلي، مساء يوم السبت المقبل، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في ختام منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع سكري القصيم في المركز الثاني بـ13 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر.