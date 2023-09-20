حارس لاتسيو يكشف كواليس هدفه ضد أتلتيكو

كشف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، إيفان بروفيديل، كواليس هدفه القاتل في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعادل لاتسيو ضد أتلتيكو مدريد

ولعب لاتسيو ضد أتلتيكو مدريد بالأمس على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد قريبًا من تحقيق الفوز، حيث تقدم بهدف عن طريق بابلو باريوس عند الدقيقة 29، إلا أن حارس مرمى لاتسيو، نجح في تسجيل التعادل من رأسية رائعة عند الدقيقة 95.

تعليق إيفان بروفيديل على هدفه القاتل

وتحدث إيفان بروفيديل صاحب الـ29 عامًا، عن هدفه القاتل في شباك أتلتيكو مدريد، قائلًا: “كان هناك الكثير من الضغط علينا، سألتهم كم بقي من الوقت، فأخبروني أنه لم يتبق إلا القليل، فتقدمت للهجوم”.

وأضاف الحارس الإيطالي، خلال تصريحاته لشبكة “دازن”، قائلًا: “لم أتصور ما فعلته بعد، يمكنك القول إنني استوحيت مهارة التسجيل من إيموبيلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو”.

وسبق أن أحرز إيفان بروفيديل هدفًا في الدقائق الأخيرة خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، خلال فترة لعبه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسكولي ضد يوفي ستابيا في فبراير عام 2020.