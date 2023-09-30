Icon

حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 9 مساء Icon إنقاذ لاعب بالدوري الفرنسي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر Icon وفاة شخص بعد اصطدام حوت بقاربه في أستراليا Icon نكيتياه يُقيم مسيرة أرسنال هذا الموسم Icon يايسله يسعى لاستعادة التوازن في مباراة الأهلي ضد الاتفاق Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت Icon مواصلة التألق شعار مباراة الفتح ضد الوحدة Icon وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 222.85 ريال للجرام Icon حادث مروع يودي بحياة يوتيوبر سعودي وطفلته بالجموم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 9 مساء

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ مساءً
حالة مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لـ 9 مساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره لهذا اليوم من هطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع والعيص وخيبر والعلا .

وبين المركز، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن

أول جلسة استماع رسمية لعزل الرئيس جو بايدن

سماهر الرويلي من بائعة حديد إلى مطورة عقارية في طريف

سماهر الرويلي من بائعة حديد إلى مطورة عقارية في طريف

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا جراء إعصار دانيال
العالم

ليبيا تعلن الحداد بعد وفاة 150 شخصًا...

العالم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة معادن

وظائف
طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه بشكل مأساوي
غرائب

طاقم عبارة يوناني يلقي شابًّا في المياه...

غرائب
وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية
وظائف

وظائف شاغرة بشركة تطوير للخدمات التعليمية

وظائف
طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة ومحافظة وقرية بالسعودية
السعودية اليوم

طيف عزيز تختتم جولتها بزيارة 35 مدينة...

السعودية اليوم
وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250 جهازاً متطوراً
آخر الاخبار

وزارة الصحة تدعم مستشفيات حفر الباطن بـ250...

آخر الاخبار
8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا من مرضى القصور العضوي
السعودية اليوم

8 متوفين دماغيًا ينقذون حياة 19 مواطنًا...

السعودية اليوم
توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب المواطن
حساب المواطن

توضيح بشأن تمديد الدعم الإضافي في حساب...

حساب المواطن