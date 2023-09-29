حدائق ومتنزهات نجران جاهزة لاستقبال الزوار

هيأت أمانة منطقة نجران ممثلة في وكالة خدمات الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة، الحدائق والمتنزهات الطبيعية في المنطقة لاستقبال المتنزهين والزوار للاستجمام والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والأجواء المعتدلة، خلال فترة الإجازات الأسبوعية والمناسبات العامة والوطنية.

تأهيل الحدائق والمتنزهات

وقامت الأمانة خلال الأيام الماضية بإعادة تأهيل عددٍ من الحدائق والمتنزهات الطبيعية في المنطقة، وذلك من خلال تأهيل المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بــ 620 ألف مترٍ مربعٍ، وتقليم وتنسيق 2100 شجرةٍ، وزراعة 65 ألف زهرةٍ بالطرق الرئيسة والمتنزهات والحدائق، وصيانة الملاعب بمساحة تبلغ 550 مترًا مربعًا، وصيانة 25 عمود إنارة ديكوري وطلاء وتجميل الأرصفة والممرات وإزالة التشوه البصري بمساحة تقدر بـ 100 مترٍ مربعٍ.

حدائق نجران

يذكر أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، كان قد دشن الشهر الماضي، 9 حدائق ضمن مشاريع أنسنه المدن وتحسين جودة الحياة، بحضور أمين المنطقة المهندس صالح آل داغش، الذي أوضح أنه روعي في تصميم الحدائق وتنفيذها الموائمة مع الموجهات التصميمية، وتظليل أكبر مساحة من الحدائق بأشجار الظل، وزراعة أشجار تستهلك كميات قليلة من المياه، إضافة إلى استمرارية المماشي الرياضية، وتوفير مسارات خاصة بالدراجات، ومداخل لذوي الإعاقة، مبيناً أن مساحات الحدائق الإجمالية تبلغ 254,000 متر مربع، بقيمة إجمالية بلغت 39,678,186 ريالًا، تم تنفيذها في إحياء متفرقة داخل مدينة نجران.