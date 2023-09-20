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أول لقاء مع قناة إخبارية أمريكية منذ 2019

محمد بن سلمان في لقاء حصري مع فوكس نيوز

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
محمد بن سلمان في لقاء حصري مع فوكس نيوز
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المواطن - فريق التحرير

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يترقب العالم مشاهدة المقابلة الحصرية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية غدًا الخميس بتوقيت الرياض، ضمن تقرير خاص ومطول عن السعودية، والتي تعد المقابلة الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أمريكية منذ عام 2019.

رؤية 2030

يأتي ذلك في سياق مقابلات تجريها “فوكس نيوز” مع مسؤولين سعوديين بمن فيهم وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو؛ لتقديم نظرة من وراء الكواليس على السعودية التي شهدت منذ إطلاق “رؤية 2030” عام 2016 تغييرات جذرية في هيكلها الاجتماعي والاقتصادي.

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أسبوع حافل لـ فوكس نيوز

من جانبه علق كبير المذيعين السياسيين في شبكة “فوكس نيوز” بريت باير الذي أجرى المقابلة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلاً إن أسبوعاً رائعاً ينتظر برنامجه في السعودية.

وكانت “فوكس نيوز” قد أعلنت استعدادها لنشر مقابلة حصرية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، لبثها يوم 20 سبتمبر الجاري بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، والتي تعد المقابلة الأولى لولي العهد مع قناة إخبارية أمريكية منذ لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية.

وتأتي المقابلة بعد أسابيع من إدارة المناظرة الجمهورية لمرشحي الرئاسة في ويسكونسن التي أصبحت أكثر حدثاً تلفزيونياً مشاهداً هذا العام بـ 13 مليون مشاهدة.

كما أجرى باير العديد من المقابلات مع قادة العالم والرؤساء الحاليين والسياسيين والمشاهير طوال فترة عمله التي استمرت 27 عامًا، بما في ذلك: الرئيس السابق دونالد ترامب، والأسبق باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتعتبر “فوكس نيوز” القناة الإخبارية التلفزيونية الأكثر مشاهدة طوال العقدين الماضيين، إذ تصل إلى قرابة 80 مليون منزل في الولايات المحتدة، وتجذب ما يقرب من 50 % من الجمهور المتابع للأخبار التلفزيونية وفقاً لـ”شركة نيلسون للأبحاث الإعلامية”.

نصيحة وزير الطاقة

ومع اقتراب بث المقابلة الحصرية لولي العهد، تم بث لقاء لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه مع القناة حين طلب منه المحاور بريت باير النصح بما يجب عليه طرحه من أسئلة على ولي العهد.

فرد وزير الطاقة على المذيع بأن عليه أن يسأل الأمير محمد بن سلمان “متى سيسمح لوزرائه بالنوم مدة 8 ساعات لـ3 أيام متواصلة”، في إشارة منه إلى كثرة العمل.

فما كان من المحاور إلا أن ضحك لتلك الإجابة التي تشي بالكثير عن نشاط الوزارات في المملكة لتحقيق الخطط الضخمة التي وضعها ولي العهد، والتي حصدت ثمارها من إنجازات وأنشطة وفعاليات ومبادرات عززت مكانة السعودية إقليميًا ودوليًا.

 

 

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