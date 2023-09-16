حرائق مروعة تشتعل مجددًا في الجزائر

اندلع حريق هائل في أعالي غابات الساكت بإقليم بلدية بجاية في الجزائر، حيث تتسع مساحة النيران، نحو المناطق المأهولة بعش الباز وبوليماط إلى غاية الحدود مع بلدية توجة.

حرائق الغابات

وتواصل فرق الحماية المدنية عملية الإطفاء، اليوم السبت، فيما خرج المواطنون لمساعدة أفراد الحماية المدنية لمنع تقدم ألسنة النيران إلى القرب من المنازل في الجزائر.

وذكر مدير الحماية المدنية الجزائرية لولاية بجاية أن حريقًا قد نشب بإحدى الغابات في منطقة عش الباز بالولاية، ويتم إخلاء المناطق الآهلة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر.

حرائق في غابات منطقة عش الباز شمال الجزائر.. مدير الحماية المدنية في ولاية بجاية أكد إجلاء السكان من المناطق المأهولة ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن. pic.twitter.com/lmKHjVyNzJ — RTARABIC (@RTarabic) September 16, 2023

لا خسائر بشرية

وأكد مدير الحماية المدنية تسخير سيارات متنقلة تابعة لولاية بجاية وسيارات دعم من ولايات البويرة وسطيف وبرج بوعريريج.

وأوضح أنه لم يتم تسجيل أية خسائر بشرية كانت أم مادية حيث يتم إخلاء المناطق المأهولة بالسكان تفاديًا لأي مخاطر.

تكرار حرائق الغابات

وأضاف أن مصالح الحماية المدنية تعمل برفقة الجيش الوطني الجزائري على مواجهة أي مخاطر قد تنجم عن هذا الحريق.

يُشار إلى أنه في 24 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية عن مقتل 34 شخصًا بينهم 10 عسكريين في حرائق غابات نشبت في ولايات شمالية وشرقية من البلاد.