وقال سلاح الجو على حسابه على “تلغرام” إن الهجمات انطلقت من 3 أماكن مختلفة على مدى أكثر من خمس ساعات ونصف.

وأضاف أن المسيّرات وهي من طراز شاهد الإيرانية الصنع، أطلقت باتجاه مناطق ميكولاييف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وسومي.

حصيلة الضحايا

كما قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز على التطبيق نفسه، إن المسيّرات الست أسقطت فوق مناطق أونيتشسكي وبراسوفسكي وستارودوبسكي وكاراتشيفسكي، وهي منطقة تقع قريبًا جدًا من مدينة بريانسك.

وأكد الحاكم أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا أو أضرار.

خسائر أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة من دون طيار أوكرانية فوق بيلغورود، المنطقة الروسية الحدودية مع منطقة خاركيف الأوكرانية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إن الطائرة المسيّرة أسقطت أثناء تحليقها فوق قرية توليانكا التي تبعد عشرات الكيلومترات من الحدود الأوكرانية.

وتيرة الهجمات

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية، منذ بدأت كييف هجومها المضاد في يونيو الماضي.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها موسكو، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.