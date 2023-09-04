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مريضة تعرضت لجرح في الرأس وحالتها مستقرة

حرس الحدود يخلي بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
حرس الحدود يخلي بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر
المواطن - واس

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أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحارة من الجنسية التركية إلى إخلاء طبي عاجل نتيجة تعرضها لجرح في الرأس، وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريضة، ونقلها إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام، وحالتها الصحية مستقرة.

يأتي ذلك في إطار المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها حرس الحدود السعودي في حدود المملكة البحرية، وتنفيذًا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م.

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