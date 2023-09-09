حرس الحدود يوعي بأضرار المخدرات ومخالفة أنظمة الإقامة

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تشارك المديرية العامة لحرس الحدود، ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، الذي يستمر حتى غد الأحد في مكة مول بالعاصمة المقدسة.
وتهدف مشاركة حرس الحدود، إلى تعريف المواطنين والمقيمين والزائرين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة وطن بلا مخالف”، وطرق الإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.