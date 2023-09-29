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اندلع في كومة قمامة خلف متجر لبيع الطماطم

حريق ضخم في أكبر سوق للخضار بالهند

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
حريق ضخم في أكبر سوق للخضار بالهند
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام هندية أن حريقًا هائلًا اندلع في أكبر سوق لبيع الخضار بالجملة في العاصمة الهندية، نيودلهي.

تفاصيل الحريق

وبحسب قناة إن دي تي في الهندية اليوم الجمعة، فإنه تم الدفع بـ 11 شاحنة إطفاء إلى موقع الحادث حيث تمت السيطرة على الحريق، لافتين إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره المسؤولون.

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وأردف المسؤولون أنهم يشتبهون في أن الحريق اندلع في كومة قمامة خلف متجر لبيع الطماطم، كما تظهر بعض اللقطات نشوب الحريق في صف كامل من المتاجر في السوق.

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