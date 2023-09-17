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وسط اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

حريق ضخم يلتهم برج النيل أشهر معالم الخرطوم

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
حريق ضخم يلتهم برج النيل أشهر معالم الخرطوم
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو وصور لقطات تظهر اندلاع حريق كبير في برج شركة النيل للبترول بالعاصمة الخرطوم، وسط القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام سودانية.

اندلاع حريق

ونشرت وسائل الإعلام السودانية مقطع الفيديو وصورًا تظهر احتراق البرج الذي يعد أحد معالم العاصمة السودانية الخرطوم.

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واستمرت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرب مقر القيادة العسكرية وسط الخرطوم لليوم الثاني على التوالي.

اشتباكات السودان

وأفاد الجيش في السودان بأنه تصدى لهجوم من قوات الدعم السريع على مواقع متقدمة في محيط قيادته وسط العاصمة الخرطوم، الليلة الماضية.

وذكر مكتب المتحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة تمكنت من دحر محاولة الميليشيا المتمردة الهجوم على بعض المواقع المتقدمة بمحيط القيادة العامة.

وأعلن أن الجيش كبد قوات الدعم السريع خسائر بلغت عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب تدمير عدد كبير من المركبات القتالية، ما أجبرها على الفرار.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراق مقر يُرجح أنه وزارة العدل القريبة جدًا من قيادة الجيش.

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