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تقوم فرق الإطفاء بالتعامل مع الحريق

حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١١ مساءً
حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت
المواطن - فريق التحرير

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تعرضت مصفاة ميناء الأحمدي، إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، لحريق، اليوم الجمعة.

فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق

وبحسب وسائل الإعلام، أعلنت الشركة أن فرق الإطفاء تتعامل حاليًّا مع الحريق.

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وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية، عبر حسابها على منصة إكس: إن حريقًا وقع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي. وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليًّا بالتعامل مع الحريق.

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