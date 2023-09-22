حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

تعرضت مصفاة ميناء الأحمدي، إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، لحريق، اليوم الجمعة.

فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق

وبحسب وسائل الإعلام، أعلنت الشركة أن فرق الإطفاء تتعامل حاليًّا مع الحريق.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية، عبر حسابها على منصة إكس: إن حريقًا وقع في المنطقة السادسة وحدة رقم 35 في مصفاة ميناء الأحمدي. وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليًّا بالتعامل مع الحريق.