حريق في منطقة جبلية بالنماص ولا إصابات

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة النماص من إخماد حريق في أعشاب بمنطقة جبلية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور لها عبر منصة إكس: إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات جراء الحادث.

جهود المدني

وتبذل فرق الدفاع جهودًا مضنية لمكافحة الحرائق والسيطرة عليها لإنقاذ الأرواح حرصًا على سلامة الأفراد، كما تعمل على حماية الرقعة الخضراء وحمايتها من الحرائق مع وضع ضوابط ومخالفات على من يتعمد إشعال النار في الغطاء النباتي.

يذكر أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، أو بغير الوسائل المسموح بها؛ يعد مخالفة غرامتها المالية تصل إلى 3 آلاف ريال.