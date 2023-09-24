حريق يلتهم مستودعاً بحي المجيدية بالقطيف

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باشرت فرق الدفاع المدني بالقطيف، اليوم الأحد، إخماد حريق في مستودع بحي المجيدية.
وأوضحت المديرية للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس، أن الدفاع المدني بالقطيف أخمد حريقاً في أحد المستودعات بحي المجيدية.
وأشار الدفاع المدني، إلى أن فرق الدفاع المدني بالقطيف أخمدت الحريق دون وقوع أي إصابات.