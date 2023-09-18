حريق يلتهم ناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة القصيم، صباح اليوم الاثنين، إخماد حريق في ناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع.

الدفاع المدني يباشر الحادث

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها في منصة إكس، أن فرق الدفاع المدني بالقصيم أخمدت حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع.

السيطرة على الحريق

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، دون وقوع أي إصابات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، مجموعة من الصور وثقت خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.