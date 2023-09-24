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مات في عز شبابه

حزن في مصر بعد وفاة الفنان أحمد عصام

الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
حزن في مصر بعد وفاة الفنان أحمد عصام
المواطن - فريق التحرير

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خيم الحزن، صباح أمس السبت، على الوسط الفني المصري، حيث رحل عن عالمنا الفنان الشاب أحمد عصام، أحد أعضاء فرقة مسرحية تشارلي شابلن، ليسيطر الحزن على أصدقائه ومحبيه، الذين عبروا عن حزنهم الشديد لوفاته المفاجئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسيرة أحمد عصام

وكان الفنان أحمد عصام قد تخرج في أكاديمية الفنون بالجيزة، وكان أحد أعضاء مسرحية تشارلي شابلن، والتي تؤدي عروضًا مسرحية في مختلف الفنون، شارك خلال طفولته في المسرحية الوطنية الاستعراضية التابعة لوزارة الثقافة، وهي من تأليف وإخراج محمد الخولي.

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وتوفي الفنان الراحل إثر حادث فور عودته من المسرح، وكان قد فارق شقيقه محمد عصام الحياة العام الماضي نتيجة تعرضه لحادث سير عند ذهابه إلى المسرح، هذا ويعمل الفنان أحمد بلوجر عبر منصة التواصل الاجتماعي تيك توك.

من ناحية أخرى شارك الفنان عادل شعبان، عبر حسابه على موقع السوشيال ميديا فيسبوك، منشورًا ينعى فيه الفقيد الشاب أحمد عصام، قائلًا: لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بمزيد من الأسى والحزن أنعى وفاة الفنان الشاب أحمد عصام، الذي توفي إلى رحمة الله إثر حادث أليم أثناء عودته من المسرح ليلحق بأخيه الذي توفي منذ سنوات في حادث أليم خلال ذهابه للمسرح.

وأردف: أحمد كان أصغر وأشطر ممثل وبطل مسرحية عبور وانتصار، الله يرحمك يا أحمد ويرحم أخوك، ويصبر قلب أمكم المسكينة نوال الموظفة بالمسرح القومي للطفل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

صدمة وفاة الفنان

من المعروف أن الفنان محمد فهيم كان قد نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نبأ وفاة الفنان الشاب أحمد عصام: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، توفي أحمد عصام أحد أعضاء فريق مسرحية تشارلي، الله يرحمك حبيبي.

يشار إلى أن أحمد حضر أمس عرض مسرحية تشارلي مع أصدقائه، ولم يتوقع أحدهم أن يتوفى بتلك السرعة، وذلك بحسب ما ذكره الفنان محمد فهيم، إذ قال كنا لسه بنعرض سوا إمبارح، ومحدش مصدق موته، أسألكم الدعاء له بالمغفرة والرحمة.

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