حساب الاتحاد عن هدف بنزيما: كعب الليلة أليم

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علق حساب نادي الاتحاد في منصة “إكس” على الهدف الثاني للنجم الفرنسي كريم بنزيما بكعب القدم في شباك المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال.
وقال حساب النادي: “كعب الليلة أليم”.
وفي الشوط الأول، بدأت المباراة بضغط هجومي من قبل العميد الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة الـ 16 مستغلًّا الأخطاء القاتلة في دفاعات الهلال.
ونجح بعدها بـ 4 دقائق اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش في إحراز الهدف الأول لـ الهلال من تصويبة قوية على الطائر بعد عرضية متقنة من اللاعب سعود عبدالحميد.
وتراجع الهلال بشكل ملحوظ، ليستغل نادي الاتحاد الأخطاء الدفاعية القاتلة محرزًا الهدف الثاني عبر الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة الـ 39 بكعب القدم بعد عرضية أكثر من رائعة من اللاعب أحمد بامسعود.
تواصلت الأخطاء الدفاعية من الهلال، حيث أهدى هذه المرة، اللاعب الصربي سيرجي سافيتش الهدف الثالث لـ العميد عن طريق الخطأ في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر الكرة بالخطأ للنجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
🎶 الكعب الليلة أليم 🤩☝️#الاتحاد_الهلال pic.twitter.com/loNoWA9BCp
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 1, 2023