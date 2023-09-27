حساب المواطن: أفصحوا عن دخل التأمينات

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أوضح برنامج حساب المواطن مدى تأثير تسجيل المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية على استحقاقه لدعم البرنامج.
وذكر حساب المواطن، عبر صفحته الرسمية الخاصة بالعناية بالمستفيدين في منصة إكس، بأنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمل الدعم المستفيد.
وتابع البرنامج: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.