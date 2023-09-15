حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية

أوضح برنامج حساب المواطن، تأثير العوائد المالية الخاصة بالأصول العقارية على صرف الدعم بحساب البرنامج، وذلك ردًّا على استفسار أحد المستفيدين.

وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: إنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها في حساب المستفيد بالبرنامج من خلال اختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (أصول عقارية).

وأشارت إلى أنه سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، منوهة إلى إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق باستخدام حاسبة الدعم التقديرية.

تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.