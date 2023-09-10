Icon

إطلاق مشاريع في سيتي سكيب بـ 65 مليار ريال Icon ولي العهد يلتقي رئيس البرازيل على هامش قمة العشرين Icon حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم سبتمبر Icon أمازون العالمية تعلن عن وظائف شاغرة في الرياض وجدة Icon ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي على هامش قمة العشرين Icon إنقاذ حياة معتمر من جلطة قلبية بمكة المكرمة Icon السديس: رسم مسار ديني تعظيمي لرسالة الحرمين الوسطية Icon ولي العهد ورئيس الأرجنتين يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon إثيوبيا تعلن اكتمال الملء النهائي لسد النهضة Icon التعاون الإسلامي تدعو لدعم المغرب لمواجهة آثار الزلزال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم
في حسابات 11.3 مليون مستفيد وتابع

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم سبتمبر

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم اليوم الأحد إيداع 3.7 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

تفاصيل دعم سبتمبر

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحاً أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالاً.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

وظائف شاغرة لدى مستشفيات القوات المسلحة

فابريزيو رومانو: نايف أكرد لن ينضم للاتحاد

فابريزيو رومانو: نايف أكرد لن ينضم للاتحاد

أرباب الأسر المستفيدة

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من برنامج حساب المواطن في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 75%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 718 ألف مستفيد، مشكلين 25% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

منتخب السعودية يتفوق على لبنان بثنائية في...

الرياضة
قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل
آخر الاخبار

قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس...

آخر الاخبار
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الأولى
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب معايير الأمان
العالم

حقيقة وقف الطيران بمطار مصري نتيجة غياب...

العالم
19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
الرياضة

19 مباراة اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

الرياضة
سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران ونجاة طاقمها
أخبار رئيسية

سقوط تورنيدو أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

أخبار رئيسية
الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط
السعودية اليوم

الهبة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية بشرط

السعودية اليوم
6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون
صحة وطب‎

6 أخطاء تجنبها عند غسل الوجه بالصابون

صحة وطب‎