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يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل

حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة سبتمبر

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ صباحاً
حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة سبتمبر
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المواطن - فريق التحرير

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أفاد برنامج حساب المواطن، باستمرار الدعم الإضافي المؤقت حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، وذلك تنفيذًا للتوجيه الكريم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المتابعين حول مدة استمرار الدعم، وإذا ما كانت ستستمر حتى نهاية العام أو سيكون سبتمبر آخر شهر.

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وقالت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

ونوه حساب المواطن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط الإلكتروني .

تمديد الدعم الإضافي

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

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