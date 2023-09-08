حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر لشهر سبتمبر

كشف برنامج حساب المواطن أن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، تنفيذًا للتوجيه الكريم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل، الدعم الإضافي ينزل هذا الشهر ولا مع الدفعة الجاية ولا؟

الدعم الإضافي

بدوره، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن مع السائل، حيث رد قائلًا: تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

ونوه حساب خدمة المستفيدين بأنه لمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

دعم سبتمبر

في وقت سابق، كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر الجاري، حيث نشر البرنامج إنفوجراف متضمنًا موعد الدعم الذي تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر 2023 وفق الآلية الزمنية لصرف الدعم.