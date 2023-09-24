حساب المواطن: السائق الخاص لا يؤثر على مبلغ الدعم

أكد برنامج حساب المواطن أن وجود سائق خاص لا يؤثر على مبلغ الدعم الخاص بالمستفيدين.

وقال حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بمنصة إكس: أهلًا بك، وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa، نسعد بخدمتك.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار جاء فيه: (هل السائق الخاص يتعارض مع استحقاق حساب المواطن).

تفاصيل دعم سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع 3.7 مليارات ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة السبعين، 11.3 مليون مستفيد وتابع.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 175 مليار ريال منها 2.38 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1824 ريالًا.