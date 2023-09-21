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ردًّا على استفسار أحد المواطنين

حساب المواطن: لا تفصحوا عن دخل التأهيل الشامل

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٢ مساءً
حساب المواطن: لا تفصحوا عن دخل التأهيل الشامل
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن موقف المستفيدين من الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي من ضمن الدخل، عند الاشتراك في البرنامج.

لا تفصحوا عن دخل التأهيل الشامل والضمان

وأوضح البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بمنصة إكس أنه لا يتم الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي من ضمن الدخل.

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جاء ذلك ردًّا منه على استفسارات أحد المؤمنين حول مدى إلزامية الإفصاح عن دخل التأهيل الشامل والضمان الاجتماعي من ضمن الدخل.

السجل التجاري

وأوضح البرنامج أنه في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل نشاط تجاري ومصدر الدخل “عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة” وإضافة الدخل ثم حفظ، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، وفي حال انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمل المستفيد الدعم.

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