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حساب المواطن يكشف مصير الدعم المؤقت

الجمعة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
حساب المواطن يكشف مصير الدعم المؤقت
المواطن - فريق التحرير

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كشف حساب المواطن عن مصير الدعم المؤقت بعد إيداع مخصص شهر سبتمبر الجاري وسط ترقب إيداع دفعة أكتوبر المقبل.

وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج سؤالًا عبر منصة إكس حول مصير الدعم الإضافي وردت عليه بالقول: إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم فإن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.

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تمديد الدعم الإضافي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كان قد وجه بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

موعد حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم 10 سبتمبر الجاري، 3.7 مليارات ريال، مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السبعين 11.3 مليون مستفيد وتابع.

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة المقبلة في موعدها المجدول سلفًا يوم 10 أكتوبر المقبل حيث لا يتصادف الموعد مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.

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