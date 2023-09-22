الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مالي فصل الصيف يطوي صفحته فلكيًا الرياض والفيحاء يسعيان لتعديل المسار حساب المواطن يكشف مصير الدعم المؤقت النصر والأهلي يستهدفان الفوز الأول في الأول بارك صحوة النصر تقلق الأهلي نيمار يسجل أطول فترة غياب عن هز الشباك قلعة الملك عبدالعزيز في حقل رمز تاريخي شاهد على عظمة السعودية برازيلي يقود مباراة النصر والأهلي الملك سلمان يتلقى تهنئة سلطان عمان وعاهل الأردن
كشف حساب المواطن عن مصير الدعم المؤقت بعد إيداع مخصص شهر سبتمبر الجاري وسط ترقب إيداع دفعة أكتوبر المقبل.
وتلقت خدمة المستفيدين في البرنامج سؤالًا عبر منصة إكس حول مصير الدعم الإضافي وردت عليه بالقول: إنه تنفيذًا للتوجيه الكريم فإن الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر سبتمبر 2023.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، كان قد وجه بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله -، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
وكان برنامج حساب المواطن أودع يوم 10 سبتمبر الجاري، 3.7 مليارات ريال، مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السبعين 11.3 مليون مستفيد وتابع.
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة المقبلة في موعدها المجدول سلفًا يوم 10 أكتوبر المقبل حيث لا يتصادف الموعد مع إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.