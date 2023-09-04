حساب المواطن: 6 أيام على إيداع الدفعة 70

كشف برنامج حساب المواطن عن موعد إيداع الدفعة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر الجاري.

موعد حساب المواطن

ونشر البرنامج إنفوجراف متضمنًا موعد الدعم الذي تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 10 سبتمبر 2023 وفق الآلية الزمنية لصرف الدعم.

وفي وقت سابق أفاد البرنامج، باستمرار الدعم الإضافي المؤقت حتى دفعة شهر سبتمبر 2023، وذلك تنفيذًا للتوجيه الكريم.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المتابعين حول مدة استمرار الدعم، وإذا ما كانت ستستمر حتى نهاية العام أو سيكون سبتمبر آخر شهر.

تمديد الدعم الإضافي

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.