حساسية القمح تؤثر على الأعصاب وتسبب عدم التوازن

حذر الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، من خطورة أعراض حساسية القمح.

أعراض حساسية القمح

وقال الذيابي خلال مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن من أعراض حساسية القمح، النحافة، وألم البطن، الانتفاخات، والإسهال، وهشاشة العظام، والطفح الجلدي، وانخفاض الخصوبة، وتأخر الإنجاب.

حساسية القمح

وأكد الذيابي أن حساسية القمح تؤثر أيضًا على الأعصاب، وتسبب حالة من عدم التوازن.