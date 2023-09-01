حساسية القمح تؤثر على الأعصاب وتسبب عدم التوازن

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حذر الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، من خطورة أعراض حساسية القمح.
وقال الذيابي خلال مقطع فيديو عبر منصة إكس: إن من أعراض حساسية القمح، النحافة، وألم البطن، الانتفاخات، والإسهال، وهشاشة العظام، والطفح الجلدي، وانخفاض الخصوبة، وتأخر الإنجاب.
وأكد الذيابي أن حساسية القمح تؤثر أيضًا على الأعصاب، وتسبب حالة من عدم التوازن.