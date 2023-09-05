تمديد الخفض التطوعي للسعودية البالغ مليون برميل يوميًا الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند 11410 نقاط غدًا دخول طالع الجبهة النجم الثاني في سهيل الفيصل عن كأس العالم للأندية 2023: ستكون نسخة استثنائية حسام غالي: أتوقع تأهل الاتحاد أول تعليق من الحياة الفطرية على مقطع قرد الرياض كريم بنزيما: لا أعد الجماهير بشيء وسنُقدم الأفضل قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض حافلات الطائف تخدم أكثر من مليوني مستفيد سنويًا المسحل: سأكون أول مشجعي الاتحاد بمونديال الأندية
علق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، حسام غالي على قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي وضعت فريقه في مواجهة محتملة مع الاتحاد.
وقال حسام غالي ممثل النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية، خلال تصريحاته لقناة SSC: “أتوقع فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على أوكلاند سيتي”.
وتابع حسام غالي تصريحاته بعد القرعة: “مواجهة الأهلي والعميد ستكون قوية للغاية، فالكل يعرف المارد الأحمر وقدراته ورغبته في الوصول لأبعد نقطة”.
وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.
ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.
ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.