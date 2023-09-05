حسام غالي: أتوقع تأهل الاتحاد

علق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، حسام غالي على قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي وضعت فريقه في مواجهة محتملة مع الاتحاد.

غالي يتوقع تأهل الاتحاد

وقال حسام غالي ممثل النادي الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية، خلال تصريحاته لقناة SSC: “أتوقع فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على أوكلاند سيتي”.

وتابع حسام غالي تصريحاته بعد القرعة: “مواجهة الأهلي والعميد ستكون قوية للغاية، فالكل يعرف المارد الأحمر وقدراته ورغبته في الوصول لأبعد نقطة”.

قرعة كأس العالم للأندية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.