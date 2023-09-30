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حسين آل حزام يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٩ مساءً
حسين آل حزام يحصد برونزية في دورة الألعاب الآسيوية
المواطن - فريق التحرير

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واصل الواثب السعودي حسين آل حزام تألقه اللافت، ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 “هانغتشو 2022”.

حسين آل حزام يتوج بالبرونزية

وخاض حسين آل حزام، قبل قليل، منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الآسيوية، وأنهى السباق في المركز الثالث بعد أن قفز لارتفاع 5:56 متر، ليحصد الميدالية البرونزية.

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حسين آل حزام
آل حزام – المصدر @saudiolympic

ومن جانبه، تفاعل حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي عبر منصة “إكس”، مع فوز آل حزام، وأشاد بتتويجه بالميدالية البرونزية، وحرص على تهنئته بهذا الإنجاز، وقال: “مبروك يا بطل”.

حسين آل حزام
آل حزام – المصدر @saudiolympic

ونشر حساب اللجنة الأولمبية صورًا للواثب حسين آل حزام في دورة الألعاب الآسيوية، وعلق قائلًا: “قفزة.. فرحة.. برونزية”.

حسين آل حزام
آل حزام – المصدر @saudiolympic

الميدالية الثانية بعد يوسف مسرحي

وتُعد ميدالية آل حزام، هي الثانية للسعودية اليوم، بعدما فاز العداء يوسف مسرحي، في نهائي سباق الـ400 متر حرة لمنافسات ألعاب القوى، وأنهى السباق في الصدارة بزمن قدره 45:55 ثانية، ليحصد الميدالية الذهبية.

يوسف مسرحي
مسرحي – المصدر @saudiolympic

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