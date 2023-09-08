حشود غفيرة تتنافس شوقًا لزيارة الروضة الشريفة

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شهد المسجد النبوي في الساعات الأولى من صباح اليوم احتشاد الزوار لزيارة الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويحرص زوار المسجد النبوي على زيارة الروضة الشريفة وفق الإجراءات التنظيمية التي حددتها رئاسة الحرمين من أجل ضمان انسيابية الحركة وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الزوار لزيارة الروضة.
وفي أكثر من مناسبة دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الالتزام باستخراج تصاريح الذهاب إلى الروضة قبل الوصول، شاكرة لهم التزامهم بالتعليمات.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة إكس “تويتر سابقا”، تقول تحت عنوان “تصريح الصلاة في الروضة ”: “ضيوف الرحمن؛ قبل ذهابكم إلى الروضة الشريفة، نأمل منكم استخراج تصريح الصلاة عبر تطبيق تُسك، أو تطبيق توكلنا خدمات”.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:
الفترة الأولى: من 12.30 منتصف الليل إلى صلاة الفجر.
الفترة الثانية: من 11.30 صباحًا إلى صلاة العشاء
الفترة الأولى: من بعد صلاة الفجر إلى الساعة 11 صباحًا.
الفترة الثانية: من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 منتصف الليل.
فيديو | طيبةُ الطيبة وحنين القلوب..
حشود غفيرة تتنافس شوقا لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي#الإخبارية pic.twitter.com/q1ZWEE87MP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 8, 2023