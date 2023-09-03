حضور مميز لطلاب مكة على منصة مدرستي

شهدت منصة مدرستي حضورًا مميزًا من قبل الطلاب والطالبات بكافة مراحلهم، وذلك بعد تعليق الدراسة الحضورية في مكة المكرمة جراء تقلبات الأحوال الجوية.

حضور مميز على منصة مدرستي

ونشرت مدرسة هند بنت عمرو الابتدائية التابعة لإدارة تعليم مكة المكرمة، عدة صور على منصة “إكس” لحضور طالباتها المميز، وسط متابعة مستمرة من الكادر التعليمي والإداري.

ونشرت أيضًا مدرسة ثانوية ابن المعتز بمكة، صورًا لمواصلة الطلاب تعليمهم بكل همة ونشاط عبر منصة مدرستي.

كما أكدت مدرسة المتوسطة الثلاثون التابعة لإدارة تعليم مكة، استمرار العملية التعليمية عبر منصة مدرستي.

تعليق الدراسة الحضورية

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة، أعلنت عن تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الأحد في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، والكامل، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت إدارة تعليم مكة عبر منصة “إكس” “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم الأحد في مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، بحرة، الكامل”.