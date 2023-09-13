حظر بيع آيفون 12 بفرنسا بسبب الموجات الكهرومغناطيسية

أعلنت الهيئة الوطنية للترددات، أن فرنسا حظرت بيع هواتف آيفون 12 على أراضيها؛ بسبب تجاوز هذه الأجهزة التي طرحتها أبل عام 2020 الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منها والتي يمتصها جسم الإنسان.

معالجة الخلل

وأفادت الهيئة في بيان مساء الثلاثاء بأنها طلبت من الشركة تسخير كل الوسائل المتاحة لمعالجة هذا الخلل بسرعة. وفي حال عدم القيام بذلك، سيكون على أبل سحب النسخ التي سبق أن بيعت.

وفي مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، قال وزير الشؤون الرقمية الفرنسي جان نويل بارو: لدي ثقة في حس المسؤولية لدى الشركة والذي يجعلها تمتثل لقواعدنا. مهمتي هي تطبيقها. إذا لم تفعل ذلك، فأنا على استعداد للأمر بسحب أجهزة +آيفون 12+ المتداولة.

وأردف أن جعل الهاتف الذكي مطابقًا للمعايير يتطلب تحديثًا بسيطًا للبرنامج، ولدى أبل مهلة 15 يومًا للامتثال.

السوق الأوروبية

وعمليًّا، يتجاوز آيفون 12 بمقدار 1,74 واط لكل كيلوجرام قيمة الحد التنظيمي لحجم الطاقة التي يمكن أن يمتصها جسم الإنسان عند حمل الهاتف في اليد.

ولفت بارو إلى أن طلب سحب الهواتف يمكن توسيعه ليشمل السوق الأوروبية.

ولم ترد أبل على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس في هذا الموضوع. وقدمت المجموعة الأمريكية العملاقة مساء الثلاثاء هاتفها الجديد الذي يدمج منفذ شحن من طراز يو إس بي- سي عملًا بالقوانين الأوروبية السارية في هذا المجال.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لا مؤشر حتى اللحظة إلى أن التعرض للموجات الكهرومغناطيسية المنخفضة القوة خطر على صحة الإنسان، رغم البحوث الكثيرة عن هذا الموضوع.